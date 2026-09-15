Yeni nesil BMW 3 Serisi Münih\'te kamuflajsız görüntülendi, tanıtım eylülde

BMW'nin premium sedan modeli 3 Serisi, sekizinci nesli (G50) ile kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçiyor. Eylül sonunda tanıtılması beklenen araç, Münih'teki BMW fabrikasının yakınlarında kamuflajsız olarak objektiflere takıldı.

Markanın Neue Klasse tasarım dilini benimseyen yeni sedan, elektrikli kardeşi BMW i3 ile belirgin bir tasarım benzerliği sergiliyor. Dış tasarımda gövdeyle bütünleşen kapı kolları, ince stop lambaları ve keskin hatlara sahip arka tampon dikkat çekiyor.