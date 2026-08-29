Pazarcık'ta Otomobil-Tır Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Pazarcık'ta Otomobil-Tır Kazası: 1 Ölü

Pazarcık\'ta Otomobil-Tır Kazası: 1 Ölü
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Pazarcık'ta otomobil, park halindeki tıra çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

Pazarcık'ta Otomobil-Tır Kazası: 1 Ölü

Kaza, 29 Ağustos 2026 günü saat 00.20 sıralarında Pazarcık ilçesi Narlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. (54) yönetimindeki 46 A.. 315 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan 02 A. 559 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan D.B.Y. (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü E.Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

Trafik Kazaları, Son Dakika

Son Dakika Pazarcık Pazarcık'ta Otomobil-Tır Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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