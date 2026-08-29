Pazarcık'ta Otomobil-Tır Kazası: 1 Ölü
Pazarcık'ta otomobil, park halindeki tıra çarptı. Bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Kaza, 29 Ağustos 2026 günü saat 00.20 sıralarında Pazarcık ilçesi Narlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Y. (54) yönetimindeki 46 A.. 315 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarında park halinde bulunan 02 A. 559 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan D.B.Y. (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü E.Y. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
Son Dakika › Pazarcık › Pazarcık'ta Otomobil-Tır Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Sizin düşünceleriniz neler ?