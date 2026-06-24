12. Yargı Paketi Tartışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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12. Yargı Paketi Tartışmaları Tamamlandı

24.06.2026 21:46
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TBMM Adalet Komisyonu'nda 12. Yargı Paketi görüşmeleri bitti, yargının etkinliği eleştirildi.

TBMM Adalet Komisyonunda, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yargıya güvenin azaldığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığını savunan Şahin, toplumda hukuk devletine ilişkin kaygı bulunduğunu öne sürdü.

Teklifin, ihtiyaçlara yönelik çözümler içermediğini iddia eden Şahin, noterlerle ilgili düzenlemeleri ise olumlu değerlendirdiklerini belirtti. Şahin, "12. Yargı Paketi, toplumun adalet beklentisini karşılayan reform değil." dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, kanun teklifinin, yargı sisteminin temel unsurlarına müdahale içerdiğini iddia etti.

Hukukun amacının hızlı değil, adil karar vermek olduğunu vurgulayan Olgun, mahkeme kararlarının uygulanmasını geciktiren düzenlemelerin adalete güveni zedeleyeceğini söyledi.

İdare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamının genişletilmesini eleştiren Olgun, teklifte kişisel verilerle ilgili de sorunlu maddelerin yer aldığını öne sürdü.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, teklifte önemli düzenlemelerin bulunduğunu kaydetti.

Teklifle, mahkemelerin iş yükünün azaltılmasının hedeflendiğini belirten Öztürk, hukuk davalarında duruşmalar arası sürenin 3 ayı geçmemesine yönelik düzenlemeyi desteklediklerini, bunun makul sürede yargılanma hakkını güçlendireceğini ifade etti.

Ön inceleme duruşmalarının e-Duruşma aracılığıyla yapılması sayesinde zaman, emek, masraf tasarrufu sağlanacağını dile getiren Öztürk, "Dijital imkanların yargı süreçlerine doğru ve ölçülü şekilde dahil edilmesi, çağın gereklerine uygun adalet hizmetleri bakımından zorunluluk haline gelmiştir." şeklinde konuştu.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, 12. Yargı Paketi'nin beklentileri karşılamadığını savundu.

Cezada adaletin sağlanması gerektiğini söyleyen Aslan, cezaevlerinde hak ihlalleri yaşandığını iddia etti.

"İnfazla ilgili düzenleme yapılmalı"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, yargının etkin ve verimli işlemediğini öne sürdü.

Yargıda büyük problemler yaşandığını savunan Uzun, yargıdaki sorunların çözülmesi konusunda büyük vaatler sunulduğunu dile getirdi.

Uzun, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) yapısının değiştirilmesi gerektiğini söyleyerek, bu yapının yargıya güveni de zedelediğini iddia etti.

Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmadığını öne süren Cumhur Uzun, şöyle devam etti:

"IBAN düzenlemesi bu teklifte yok. Bu düzenleme getirilsin. Toplumun sorunlarına doğru çözümler getirmekle ilgili görevimiz var. Bu konunun çözümünü hep beraber kararlaştıralım. Makul, mantıklı ve hukuken 'Adaletin terazisi tecelli etti.' denilecek düzenlemeyi getirin. Cezaevlerinin şartlarının iyileştirilmesine yönelik de düzenleme gelmeliydi. Cezaevlerinde nöbetle uyuma var. Böyle bir şey olur mu? Ayrıca infazla ilgili düzenleme yapılmalı, temel sorunlardan bir tanesi de budur."

Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşülmesine geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika 12. Yargı Paketi Tartışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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