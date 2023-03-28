Mart ayı içerisinde yapılan 11 anketin ortalaması alındı! Seçimlerde barajı sadece 4 parti geçebiliyor

Tahminleri tutan isim yine uyardı: Bu bölgelerden birinde deprem olması muhtemel

14 Mayıs seçimlerine sayılı hafta kalmışken cumhurbaşkanı adayları da kesinleşti. YSK; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını ilan etti. Gelişmeler takip edilirken anket şirketleri de çalışmalarını hızlandırdı.

Son olarak mart ayında Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF'ten oluşan 11 firmanın açıkladığı sonuçlara göre partilerin oy oranları incelendi.

İLK SIRADA AK PARTİ VAR

Anket sonuçlarına bakıldığında listenin ilk sırasında yüzde 32,8 ile AK Parti bulunuyor. İkinci sıradaki CHP'nin oy ortalaması ise yüzde 27,6. Üçüncü sırada ise yüzde 10.7 ile HDP; dördüncü sırada yüzde 10.5 ile İYİ Parti; beşinci sırada ise yüzde 6.5 ile MHP yer alıyor. Böylece sonuçlara göre yüzde 7'lik seçim barajını sadece AK Parti, CHP, HDP ve İYİ Parti geçebiliyor.

MİLLET İTTİFAKI YÜZDE 42.2

Sonuçlar incelendiğinde Cumhur İttifakı'nın oy oranı 40.6, Millet İttifakı'nı oluşturan bileşenlerin oy oranı ise 42.2 olarak çıkarıldı. HDP, Memleket Partisi gibi diğer partilerin de bir bütün olarak ele alındığı denklemde ise muhalefet bloğunun oy oranının yüzde 56 seviyelerinde olduğu görüldü.

İşte 11 firmanın oy ortalaması: