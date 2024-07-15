Saimbeyli'de 15 Temmuz Şehitleri için Hatıra Ormanı Oluşturuldu - Son Dakika
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Politika

Saimbeyli'de 15 Temmuz Şehitleri için Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Saimbeyli\'de 15 Temmuz Şehitleri için Hatıra Ormanı Oluşturuldu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adına Saimbeyli ilçesinde önce şehitlik ziyaret edilerek dua edildi ardından yüzlerce fidan toprakla buluştu.

15.07.2024 14:55  Güncelleme: 14:57
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri adına Saimbeyli ilçesinde önce şehitlik ziyaret edilerek dua edildi ardından yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Saimbeyli Kaymakamlığı, Belediye ve orman işletme müdürlüğü ve ilçe protokol üyeleri 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü etkinlikleri çerçevesinde Saimbeyli Obruk mevkiinde 150 fidan şehitler için toprakla buluşturarak hatıra ormanı oluşturuldu.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlerinde ilçe Kaymakam Emre Açar, Belediye Başkanı Mahmut Dal, Orman İşletme Müdürü Ayhan Uyaroğlu, Şehit Aileleri ve ilçe protokol üyeleri ilçe şehitliğini ziyaret ederek dua etti. Ardından Obruk mevkiinde orman işletme müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına 150 fidan toprakla buluşturuldu.

İlçe Kaymakamı Emre Açar, "15 Temmuz'da bir daha ülkemizde kimsenin milli birliğimize göz dikemeyeceğinin tarihi örneklerinden biri verildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir bireyi bu vatan için nasıl fedakarca mücadele ettiğini canından vazgeçip vatanından vazgeçmediğini tüm dünya görmüş oldu. Şehitlerimizi rahmet ile anıyor gazilerimize bir kez daha şifa diliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Mahmut Dal, Saimbeyli'nin milli mücadele yıllarından bu yana verdiği destansı mücadele ile vatanperver insanlarının Toroslardan Anadolu'ya koştuğu vatan için canlarından vazgeçtiğini ve destanlar anıldığını ifade ederek, "Ülkemizde 100 yıl önce oynanan oyunlar ile 8 yıl önce oynan oyunlar aynı. Bu vatan tehlikeye girerse bu oyunu dün de bugün de yarında bozacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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