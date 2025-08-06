18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı

ORC Araştırma Şirketi'nin 1-3 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırması, toplumun genel af konusundaki yaklaşımını ortaya koydu. Ankete katılanların %54,1'i genel af uygulamasını desteklediğini belirtirken, %36,9'u karşı olduğunu söyledi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise %9 olarak ölçüldü.

ARAŞTIRMA 18 İLİ KAPSIYOR

18 ilde 2400 katılımcı ile yapılan ankette, genel affa yönelik toplumsal eğilim dikkat çekti. Özellikle cezaevlerinde artan yoğunluk, infaz düzenlemeleri ve adalet tartışmalarının gölgesinde gerçekleştirilen bu anket, siyasi karar alıcılar için de önemli bir veri niteliği taşıyor.

PARTİLERİN POLİTİKALARI DA SORULDU

Ankette ayrıca, katılımcılara siyasi partilerin genel af konusundaki politikaları hakkında bilgi sahibi olup olmadıkları da soruldu. Buna göre halkın %55,2'si bu konuda haberdar olduğunu, %44,8'i ise olmadığını ifade etti. Genel affa yönelik desteğin çoğunlukta olması, önümüzdeki süreçte bu başlığın siyasi gündemde daha çok yer bulabileceğine işaret ediyor.