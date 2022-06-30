2022 yılı ek bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2021 yılı sonundaki 299 milyar lira seviyesinden 17 Haziran 2022'de 342 milyar liraya ulaşan konut kredilerinin, bireysel kredilerin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğunu belirtti.

Nebati, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Nebati, yapılmış olan sübvansiyonlara rağmen Türkiye'de enerji enflasyonunun yüksek gerçekleştiğini ifade ederek, Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının ortalama yüzde 53,5 arttığını, Hollanda, Letonya, Estonya, Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, Belçika gibi ülkelerde doğal gaz fiyatlarında yüzde 100'ün üstünde artışlar yaşandığını söyledi.

Konut kredilerine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Nebati, "42,9 milyar lira artışla, 2021 yılı sonundaki 299 milyar lira seviyesinden 17 Haziran 2022'de 342 milyar liraya ulaşan konut kredileri bireysel kredilerin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmaktadır. Bu dönemde gerçekleşen artışın tamamına yakını kamu bankaları tarafından kullandırılan krediler olarak gerçekleşmiştir." diye konuştu.

"Kamuda lüks taşıt kullanımı" iddialarına da yanıt veren Nebati, "tasarruf tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile kapsamlı tedbirler getirildiğini anımsattı.

Nebati, bu genelge doğrultusunda 2021 yılı bütçesinde tahsis edilen taşıtlardan 800 adedinin kullanımına izin vermeyerek tasarruf ettiklerini, 2022 yılında da aynı tasarruf anlayışını sürdürdüklerini vurguladı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, 2022 yılı ek bütçesine ilişkin teklifin kabul edilmesinin ardından birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.