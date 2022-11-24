YKS sınav tarihi "Erken seçim mi var?" sorusunu akıllara getirdi! İşte AK Parti'den yapılan açıklama - Son Dakika
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YKS sınav tarihi "Erken seçim mi var?" sorusunu akıllara getirdi! İşte AK Parti'den yapılan açıklama

24.11.2022 20:32

2023 yılında yapılacak YKS sınavı tarihinin 17-18 Haziran olarak açıklanması ve seçimlerin normal takvime göre 18 Haziran 2023'te yapılacak olması "Erken seçim mi var?" sorusunu akıllara getirdi. Herkes bu sorunun cevabını merak ederken AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçim günü sınav olmayacağına göre. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. İlgili açıklama yapılacak" dedi.

ÖSYM, önümüzdeki yıl yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tarihini açıkladı. Takvime göre sınav 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Ancak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de bu tarihte yapılacağı için herkesin aklına "Erken seçim mi var?" sorusu geldi.

AK PARTİ'DEN YANIT

AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Ömer Çelik'e bu soru yöneltildi. "Seçim takvimi değişecek mi?" sorusuna yanıt veren Çelik, "Biz sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM çalışma yapıyor. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçim günü sınav olmayacağına göre. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ 18 HAZİRAN'I İŞARET ETMİŞTİ

Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP lideri Bahçeli, çok net bir şekilde erken seçimin olmayacağını belirterek, "Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır" demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Seçim inşallah 18 Haziran 2023'te yapılacak" ifadesini kullanmıştı.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI TARTIŞMASI

Anayasa'ya göre bir kişi en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebiliyor. Anayasa'nın 101. maddesinin ikinci fıkrasında "Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir" yazıyor. Erdoğan 2014 ve 2018'de iki defa seçildiği için üçüncü defa aday olamayacağı belirtiliyor. Anayasa hukukçuları Erdoğan'ın bir daha aday olması için TBMM'nin herhangi bir şekilde seçimin yenilenmesine karar vermesiyle mümkün olabileceğini söylüyor

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SON DAKİKA: YKS sınav tarihi "Erken seçim mi var?" sorusunu akıllara getirdi! İşte AK Parti'den yapılan açıklama - Son Dakika
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