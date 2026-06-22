Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2025 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, kararnamenin, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden yayımlanacağını belirtti.
Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personele yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Gürlek, kararnamenin personele, ailelerine ve teşkilata hayırlı olmasını diledi.
Son Dakika › Politika › 2025 İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi Tamamlandı - Son Dakika
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