Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları - Son Dakika
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Politika

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK\'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması sonrası ASAL Araştırma tarafından 26 ilde yapılan ankete göre; AK Parti yüzde 33,5, CHP ise yüzde 32,4 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. DEM Parti yüzde 9,1, MHP yüzde 8,6, İYİ Parti ise yüzde 4,2 oranında destek gördü.

15.05.2025 09:57
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ASAL Araştırma, 10-14 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Katılımcılara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Ankette AK Parti yüzde 33,5 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, CHP yüzde 32,4 ile çok yakın bir farkla ikinci oldu. DEM Parti yüzde 9,1'lik oranla üçüncü sıraya yerleşti. MHP yüzde 8,6 oy alırken, İYİ Parti yüzde 4,2 ile barajın altında kaldı.

ÖZDAĞ'IN PARTİSİ YÜKSELİŞTE

Zafer Partisi'nin yüzde 3,8, Yeniden Refah Partisi'nin yüzde 3,1, Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) yüzde 1,4 ve Anahtar Parti'nin yüzde 1 oy aldığı ankette, diğer partilerin toplam oyu ise yüzde 2,9 olarak kaydedildi. Anket, iktidar ve ana muhalefet partisi arasındaki farkın oldukça azaldığını gösterirken, seçmen tercihlerinde parçalı yapının devam ettiği dikkat çekti. Bu tablo, olası bir seçimde ittifak dengelerinin yeniden belirleyici olabileceğine işaret ediyor.

26 ilde yapılan seçim anketinden sürpriz sonuçlar! Barajı geçebilen 4 parti var

İşte yapılan anketin sonuçları;

  • AK Parti:%33.5
  • CHP:%32.4
  • DEM Parti:%9.1
  • MHP:%8.6
  • İYİ Parti:%4.2
  • Zafer Partisi:%3.8
  • Yeniden Refah Partisi:%3.1
  • Türkiye İşçi Partisi:%1.4
  • Anahtar Parti:%1.0
  • Diğer:%2.9

İYİ Parti, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Osman YILMAZ:
    yalan anket gerçeği sandıkta göreceğiz MHP baraj altı chp birinci gemi 69 62 Yanıtla
  • nesha512:
    hehe ak parti birinci sırada.???? 57 29 Yanıtla
  • Bera Topal:
    Ak parti oyunu toparlar önümüzdeki sürecte eko CHP ye ciddi zararlar verecek yazın...video kayıtları hırsızlıklar seçime kadar halka izletilecek...Hem CHP li hem de diğer gazeteciler ciddi ses kayıtları ve videolar var diyor...Zaten olmasa neden böyle bağırsınlar 30 38 Yanıtla
  • Ali Kul:
    Bu sonuçlar aldatıcı! Hükümet bunu bilse hiç PKK’ya falan yanlamadan direkt erken seçime girer! 46 18 Yanıtla
  • Elisa21:
    AKP, MHP, HDP İTTİFAK İLE YÜZDE 60 İLE TEKRARDAN BAŞ KOMUTAN ULU ÖNDER REİS İ CUMHUR ERDOĞAN KAZANACAK 10 13 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Gerçekten şaşılacak bir sonuç bu ülkede çıldırmamak mümkün değil onca yaşanan şeyden sonra görevlerini yapmayışlarından tutun ün sahibi para sahibi olmalarına kadar o kadar halka sırt çevirmişken nasıl hala bu chp oy alıyor? Hala mı atamızın partisi diye veriyorlar bitirdiler partimizi bunu kimse göremiyor mu da 2.4 oy çıkmış şaka gibi... 9 13 Yanıtla
  • Vedat null:
    yav he he sadece şehit aileleri oy vermese ak parti biter şimdide apoyu demşrtaşı bırakacaklar siz anketi yaparken şehit ailelerine sorun bence ak parti merkezinde yapmayın anketi 12 6 Yanıtla
  • Emre Avcılar:
    Ekonomi pahalılık böyle seyir ettiği müddetçe şansları zor toplumun büyük kesmi asgeri ücretli orta hall asgeri ücret ne kadar olduğu ortada. Kiralar 20 den başlıyor büyüksehirlerde ayakta kalmak için mücadele etmek bile kurtarmıyor artık ek is dahil. Cözüme bakmıyorlar tam tersi yolda yürümeye bile kaldırım işgal vergisi alicaklar neredeyse nefes aldırmıyorlar seçimde giderler 4 2 Yanıtla
  • emir Kaptan:
    Yalan yalan yalan seni sevmediğim yalan CHP 2 oyu yalan 1 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    CHP birinci sırada demi yandaş 1 1 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Seçim yapın herkes boyunun ölçüsünü görsün Yalan dolanla bu iş olmaz 0 0 Yanıtla
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