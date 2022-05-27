"27 Mayıs darbesi" kınandı

Van AK Parti teşkilatınca 27 Mayıs 1960 darbesinin 62. yılı nedeniyle basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Van İl Başkanlığında bir araya gelen teşkilat mensupları adına açıklama yapan Başkan Yardımcısı Esra Bakan, darbelerin milletin bünyesindeki demokrasi, ekonomi, insan hakları, sivil ve sosyal hayat unsurlarına zarar verdiğini belirtti.

1960 darbesinin vicdanlara açtığı yaraların unutulmadığını ifade eden Bakan, bağımsızlığı uğruna her şartta mücadele eden milletin, hukukun ve demokrasinin vesayet altına alındığı birçok dönemden geçerek bugünlere geldiğini aktardı.

Dönemin tek parti hegemonyasını geride bırakarak milli iradenin teveccühü ile iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının, kısa zamanda ortaya koydukları yatırımlar ve hayata geçirdikleri projelerle Türkiye'yi bir adım ileri taşıdıklarını kaydeden Bakan, şöyle devam etti:

"Millet iradesine savaş açan, milli ve manevi değerleri yok etmeye çalışan zihniyet, demokratik yollarla seçilen yönetime antidemokratik yöntemlerle el koyarak seçilmiş yöneticileri tutuklamış, tiyatrovari yargılamalar ile masum insanları hukuk dışı şekilde darağacına göndermiştir. İdam edilenler yalnızca başbakan, bakan, milletin vekilleri değil bilakis demokrasi ve milli iradeye olan inançlarıyla Türk milleti olmuştur. 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların Anadolu feraseti karşısında zavallı kalacağını, bu ülkede darbeler döneminin artık kapandığını, her türlü vesayete karşı var olan mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz."

Açıklamaya, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, başkan yardımcıları ile partililer katıldı.