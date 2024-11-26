300 Bin Öğretmene Başöğretmen Ünvanı - Son Dakika
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Politika

300 Bin Öğretmene Başöğretmen Ünvanı

300 Bin Öğretmene Başöğretmen Ünvanı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2025'te 300 bin öğretmenin 'Başöğretmen' ünvanı alacağını duyurdu.

26.11.2024 13:00
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2025 yılı içerisinde, yani 1 Ocak'tan itibaren yıl içerisinde yaklaşık olarak 300 bin civarında öğretmenimiz 'Başöğretmen' ünvanı almış olacak" dedi.

Erzurum Yakutiye Medresesi'nde Öğretmenler Odası Buluşmasında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Maarif Kongresi düzenleyeceklerini ifade etti. Bakan Tekin, "Bu yıl ilk defa sahadaki öğretmen arkadaşlarımızın uygulamalarını paylaşabileceği, bu uygulamaları da bilimsel bir formata kavuşturup, bir hakem incelemesinden geçerek paylaşabildiği bir sempozyuma dönüştürdük. Bir kongre havasında yapacağız. Bu vesileyle tekrar hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Sağlık, sıhhat, mutluluk ve içerisinde nice öğretmenler gününü hep birlikte yaşarız inşallah. Bugün buradaki konuşmamız veya toplantımız biz başladığımız gün yani 2023 Haziran ayından itibaren, gittiğimiz her ilde öğretmenlerle sohbet etmeyi, öğretmen arkadaşlarımızla sohbet etmeyi bir disiplin haline getirmiştik. Sonra bunu rutinleştirdik. Öğretmenler Odası başlığıyla oturup sohbet etmek, istişare etmek, uyguladığımız, uygulamaya çalıştığımız programların politikalarının, yeniliklerin sahada nasıl karşılandığını, eksikliklerinin giderilebilmesi, daha sağlıklı yürümesi için neler yapılması gerektiğini, öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz" dedi.

"300 bin öğretmenimiz yeni ünvan alacak"

'Öğretmenler Odası Buluşmaları'nın sahadaki eksiklikleri tespit etmek noktasında faydasını gördüklerini vurgulayan Bakan Tekin, "Bu eksikleri öğretmen arkadaşlarımızdan duymak, onları da hayata geçirecek şekilde bir çabanın içerisindeyiz. Birçok örneği var bunun. Mesela en somut olanı; daha önceki bakanımız döneminde yürürlüğe konulan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda, oradaki ifadeyle 20 yıl öğretmenlik yapan ve 20 yılın sonunda uzman öğretmen ünvanını alan arkadaşımızın, başöğretmen olmak için bir on yıl daha beklemesi. Yani 30 yılda başöğretmen oluyordunuz. Gittiğimiz öğretmenler odası toplantılarının tamamında öğretmen arkadaşlarımız buradaki düzenlemenin yanlış anlaşıldığını ve düzeltilmesinin iyi olacağını söylemişlerdi. Biz de onu yeni kanuna koyduk Öğretmenlik Mesleği Kanununa. Bunun da savunucusu olduk. Israrcı olduk orada. Öğretmenler odasındaki öğretmen arkadaşlarımızın yoğun istekleri neticesinde, bizim de ısrarcısı olduğumuz bir konuydu. Bunun sonucunda da 2025 yılı içerisinde, yani 1 Ocak'tan itibaren yıl içerisinde yaklaşık olarak 300 bin civarında öğretmenimiz ünvan almış olacak. Bunların hepsi öğretmenler odasında konuştuğumuz, yaptığımız sohbetler devamı niteliğindeki konulardır" dedi.

"Yetim Öğrenciler Projesi'ni deprem bölgesinde uyguluyoruz"

Öğretmenlerin bu buluşmalarda özel projelerini de dile getirdiğini vurgulayan Bakan Tekin, "Bazı projeleri Türkiye geneline yaymamızı istedikleri oluyor. Mesela İstanbul'da bir öğretmen arkadaşımız yetim projesi, yetim öğrencileriyle ilgili bir proje yapıyordu. 'Onu Türkiye çapında yayabilir miyiz' dedi. Deprem bölgesiyle başladık. 11 ilde arkadaşımız yürütüyor projeyi şimdi. Bunun gibi öğretmen arkadaşlarımızın kendi ürettikleri projeleri paylaştıkları bir ortam oluyor burası. Aynı zamanda da kişisel problemleri, resmi uygulamalar, resmi mevzuat içerisinde veya resmi başvuru ortamında anlaşılamayan, fark edilemeyen özel problemleri bizimle paylaşıyorlar ve biz o problemlere çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bireysel problemlere. Bizim açımızdan bakanlığın uygulamaları açısından da çok faydalı oluyor. Şu an aranızda sadece ben yokum. Aranıza serpilmiş durumda; bakanlıktan bir muhabir arkadaşlarımız var, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, danışmanlarımız burada. Öğretmenler odası toplantılarımızın bir görüntünün ötesinde çok işlevsel bir amacı olduğunu biliyorum ve o yüzden de çok önemsiyorum. Bugünkü Erzurum ziyaretimizde de İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Valimiz burayı uygun buldular" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, erzurum, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika 300 Bin Öğretmene Başöğretmen Ünvanı - Son Dakika

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