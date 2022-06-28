3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika
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3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu

28.06.2022 22:13
3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti, 3600 ek gösterge, çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi yarım kalanlara eğitime geri dönme imkanı veren öğrenci affının da yer aldığı ekonomiye ilişkin yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte yer alacak düzenlemeler şöyle:

EK GÖSTERGE

Memurların merakla beklediği 3600 göstergeye ilişkin düzenleme teklifte yer alacak. Bütün memurlara 600 ek gösterge verilecek. Buna göre bir kademelendirme yapılacak.

4 MİLYON ÖĞRENCİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bir başka önemli düzenleme, öğrenci affı ile ilgili olacak. Düzenlemenin üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyon civarında öğrenciyi etkilemesi bekleniyor. Bunun içinde açık öğretimde dönem kaydını yenilemeyen 1 milyon 848 bin, bölüm değişikliği yapan 839 bin, azami öğrenim süresinin dolması nedeniyle mezun olamayan 594 bin 530, sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilen 380 bin, KHK ile yükseköğretim kurumu kapatılan 61 bin 155 öğrenci de bulunuyor.

TERÖR SUÇLARI KAPSAM DIŞI

Ayrıca disiplin cezası alan, yatay geçiş yapan, lise diploması olmadığı için geçici kayıt yaptırıp diplomalarını getirmeyenler ile denklik lisans tamamlaması sona erenler de af kapsamına girebilecek. Ancak terör suçu ile atılanlar kapsam dışı olacak.

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Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 3600 ek gösterge ve öğrenci affı TBMM Başkanlığı'na sunuldu - Son Dakika

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