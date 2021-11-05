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5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika

5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor

05.11.2021 22:50
5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor

TBMM Adalet Komisyonunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

TBMM Adalet Komisyonunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Bazı milletvekilleri, kanun teklifinin, haczolunan malın satışının, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne entegre elektronik satış portalında açık artırma suretiyle yapılabilmesine imkan tanıyan maddesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, teklifle, açık artırma süresinin son 10 dakikası içinde yeni bir teklifin verilmesi halinde, açık artırmanın bir defaya mahsus olmak üzere 10 dakika uzatılmasının doğru olmadığını savundu.

Ek süre konulmasının rekabeti ortadan kaldıracağını öne süren Tanal, "Büyük şehirlerde, bu 10 dakikada dışarıda anlaşıyorlar, geliyorlar içeride ona göre pey veriyorlar." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, son dönemde özellikle bankaların, uhdelerindeki birçok taşınmazı internette açık artırmayla satışa sunduğunu belirtti.

Bu kapsamda pey sürme süreçlerinin son dakikasında yoğunlaşma yaşandığını dile getiren Güler, "İnsani hallerdir yani bir lavabo ihtiyacıdır, başka bir şeydir, kesinleşeceğini düşünüyordur... Bu 10 dakikalık süre onunla ilgili bir durum. Borçlu lehine, gayrimenkul için oluşabilecek rakamları daha ciddi sağlama adına bir düzenleme." ifadelerini kullandı.

"Usulsüzlüğe mahal verebilir"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, usulsüzlüğe mahal verebileceği için bu hükme temkinli yaklaşılması gerektiğini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan ise "Teklifteki 10 dakika süre insani ihtiyaçlarla ilgili falan değil. İnsani ihtiyaç olabilir tabii ben onu küçümsemiyorum. Keşke bütün hukuk kurallarını insani ihtiyaçları esas alarak yapabilme yeteneğimiz olsa ama bu, daha çok kötü niyete açık, kullanılabilecek bir hüküm." dedi.

"10 dakika içinde her şeyin olabileceği bir alanın açıldığını" savunan Aydoğan, "İhale işleri basiretli işlerdir, öyle 'Tuvalete gideceğim.' diyerek açıklayamazsınız. Ben bunun yalnızca tuvalete gitme meselesiyle açıklanabileceği inancında değilim. İnsani konularda hepimiz hemfikiriz ama kanunlar öyle düzenlenmez. Buradaki bu ekstra sürenin çok muallak olduğunu ve bütün ihaleleri riske sokabileceğini, spekülasyona neden olabileceğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de 10 dakikalık ek sürede pey artırımının nasıl sonlanacağına yönelik bir hükmün yer almadığını söyleyerek, "Suistimallere açık bir hüküm, bunun kaldırılması lazım." dedi.

Teklif sahibi AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, "Satış ilanı 15 gün elektronik satış portalında duruyor. 15 günden sonra 7 gün süreyle satış devam ediyor. Bu sürede pey sürülebiliyor, yani ihale 7 gün süreyle devam ediyor. 7'nci günün son 10 dakikasında yeni bir pey sürülürse ihaleye iştirak edenleri korumak, diğer manada da ihale bedelinin yükselme ihtimali dikkate alınarak borçluyu korumak için 10 dakika süre veriliyor." şeklinde konuştu.

"Elektronik satış önemli bir reform"

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Oğuz Akalın, elektronik ortamda açık artırma suretiyle satış konusunda İspanya ve İsveç örneklerini mahallinde incelediklerini belirtti.

Özellikle İspanya'nın çalışmalarını yerinde değerlendirdiklerini aktaran Akalın, "Onlardan bir rapor istemiştik. Rapor kapsamında elimizdeki sistem üzerinde bir mukayese imkanımız oldu. Akabinde tedbirlerimizi alarak mevcut sistem üzerinde çalışmaya başladık." açıklamasında bulundu.

Akalın, fiziki satışların pek çok sıkıntısı olduğunu, bu sıkıntıların ortadan kaldırılabilmesi için elektronik satışı önemli bir reform olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Elektronik satışta, ihale bitene kadar kimsenin, kimin teklif verdiğini görmeyeceğine işaret eden Akalın, "İhale bittikten sonra icra, bunun raporunu alacak. İhale sürecinde gösterilmemesinin nedeni manipülasyonlara, cebir ve tehdit olaylarına sebebiyet verilmemesi." ifadesini kullandı.

"Geri çekilsin"

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, "çocuk teslimi" konusundaki düzenlemenin, kadın ve çocukların çıkarına olmadığını savunarak, geri çekilmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, çocuğun icra tarafından alınmasının, kötü görüntülere neden olduğunu söyledi.

Çocuğun üstün yararının nasıl tespit edileceğine değinen Emre, "Çocuk görüşmek istiyor mu, istemiyor mu, bunun tespiti nasıl olacak? Buraya da odaklanmak gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Emre, çocuğun teslimi konusunda, "Teslim noktası, teslim merkezi burada çalışan uzmanların da mahkemeden bağımsız görev yapacağından bahsediliyor, netlik yok. Buralarda gerekli uzmanlar, pedagoglar bulunacak mı? Güvenlik ve giriş-çıkış nasıl sağlanacak? Buna ilişkin de düzenlemelerin bulunması lazım." diye konuştu.

"Sürecin takibi aynı uzman tarafından yapılmalı"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise çocuğun korkuları, endişeleri, istekleri ve heyecanlarının dikkate alınmasını isteyerek, "Çocuk istemediğinde, kararın icra edilmemesi gerektiği hallerin ortaya konulması gerekiyor." dedi.

Çocuğa dayatmada bulunmanın tutarlı olmayacağını ifade eden Bülbül, düzenlemeyle çocuğu nesneleştiren bir bakış açısının ortaya konulduğunu öne sürdü. Uzmanın görüşüne göre kararın uygulanmasını isteyen Bülbül, sürecin takibinin aynı uzman tarafından yapılması gerektiğine işaret etti.

Uzman değişiminde farklı raporlamaların olduğunu anlatan Bülbül, "Çocuk teslim merkezindeki uzmanların mahkemeden bağımsız çalışacağı, her defasında değişebilen ve çocuğu tanımayan bir uzmanın raporlama yapacağı anlaşılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor - Son Dakika
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