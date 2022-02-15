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6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim - Son Dakika

6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim

15.02.2022 18:47
6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ahlatlıbel'de 6 muhalefet partisi lideri olarak bir araya geldikleri görüşmede ittifak için yeni isim önerdi iddialarını yalanladı. Davutoğlu, ittifakın 'Türkiye İttifakı' diye isim değiştirmesi önerisinin geçen ağustos ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildiğinin altını çizdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6 muhalefet partisi lideri olarak bir araya geldikleri görüşmede, Millet İttifakı'nın adını değiştirmeyi önerdiğini ancak bu teklifin reddedildiği iddialarına yanıt verdi.

"TÜRKİYE İTTİFAKI ÖNERİSİ KILIÇDAROĞLU'NDAN GELDİ"

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Davutoğlu, ittifakın 'Türkiye İttifakı' diye isim değiştirmesi önerisinin geçen ağustos ayında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirildiğini vurgulayarak, "Öyle bir hava oluştu ki, sanki birtakım şartlar getiriyor, işi zorlaştırıyorum. Ben asla zorlaştırıcı ve ismi empoze edici olmadım. Sanki talep etmişim de reddedilmiş gibi anlatılıyor. Talep diye bir şey yok. 'İleri aşamalarda konuşalım' denildi." ifadelerini kullandı.

"AKILSIZ BİR ADAM MIYIM, BUNLARI TALEP EDECEK?"

'Türkiye İttifakı' ismini benimsediğini ifade eden Davutoğlu, "İki tarafta yüzde 30-35'lik yapı oluştu. Statükoyu değiştirmemiz lazım. Statükodan kopanlar dışlanmışlık ve yalnızlık hissine kapılmamalı. İsim avantaj sağlar." dedi.

EŞİT MİLLETVEKİLLİĞİ İSTEDİĞİ İDDİASI

Ahlatlıbel'de bir siyasi talebinin olmadığına dikkat çeken Davutoğlu, "Beni üzen şu: Sol ve liberal çevreler sanki CHP tek başına kolay bir başarı kazanacak da eski AK Partili olan bizlerle paylaşmak gerekmiyormuş gibi altılı masayı sabote eden yorumlar oldu. Halbuki Kemal Bey büyük bir olgunluk gösterdi. Hatta bana haber gönderdi: 'Resimde nerede olmayı düşünürsünüz?' Dedim ki 'Nereyi isterseniz koyun. En kenarda kalayım, önemli değil.' Akit, Türkiye, Hürriyet yapsa anlarım da... Eşit milletvekilliği istemişim. Cumhuriyet yazıyor bunu. Ya akıl var, izan var. Şimdi konuşulacak konu mu? Akılsız bir adam mıyım, bunları talep edecek? Bunlar ortamı zehirliyor." tepkisi gösterdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim - Son Dakika
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