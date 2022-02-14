6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu? - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz cumartesi günü ilk kez Ahlatlıbel'de bir çalışma yemeğinde bir araya geldi.

EVSAHİBİ KILIÇDAROĞLU

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyi önceleyen zirveye dair yazdığı yazıda Alçı; "Yemekte adı konmamış ev sahibi konumunda olan da Kemal Bey'miş. Diğer 5 genel başkan da Kemal Bey'in bu konumunu benimsemiş." diye yazdı.

EN ESPRİLİ AKŞENER

Alçı'nın yazısı şöyle devam etti:

"6 kişilik masada en neşeli ve espritüel isim Meral Akşener'miş. Meral Hanım'ın havası çok yerindeymiş ve yaptığı zekice esprilerle diğer liderlerin de bol bol tebessüm etmesini sağlamış. Masadan çıkan en renkli anektodlar Akşener'e ait.

Temel Bey'in sağlığı gayet iyiymiş. Bu durum diğer 5 lideri de çok sevindirmiş.

KARAMOLLAOĞLU "SEÇİMİN ÖTESİNDE" DEMİŞ

Bu ittifakın bir seçim ittifakı olduğu söylense de Temel Bey o masada "Hadi artık adını koyalım ve ilan edelim" diye bir çıkış yapmış. "Seçim işbirliğinin ötesinde bir iş yapıyoruz biz" demiş.

MASADAN CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKACAK

Bugünkü yazıda fazla ayrıntı veremem ama 2023 muhalefet Cumhurbaşkanlığı adayının bu masadan çıkacağına eminim diyebilirim. Yani ortak aday bu 6 lider tarafından belirlenecek ve 6 liderden biri olacak. Bu artık kesin desem yanlış olmaz. Ancak buradan toplantıda isim ve aday meselesinin konuşulduğu sonucu çıkmasın. Konuşulmamış.

UZUN KONUŞMAYI SEVEN GENEL BAŞKAN: DAVUTOĞLU

Ahmet Davutoğlu uzun hitapları ile ünlüdür. Bu yemekte de geleneği bozmamış, en uzun Davutoğlu konuşmuş. Diğer liderler de arada birbirinin gözünün de içine bakarak uzun uzun dinlemiş.

'SIRA EKONOMİYE GELİNCE...'

Bu arada 6 lider içinde en sükunet sahibi Ali Babacan imiş. Ekonomik mevzular konuşulurken Babacan daha aktif olmuş. Ali Bey'in iktisadi ve finansal konularda öncü karakteri diğer 5 lider tarafından da kabul edilmiş gibi gözüküyor.

Gültekin Uysal ise konuşmalarında sık sık tarihten örnekler vererek Türkiye'nin bugünkü fotoğrafını teşhis etmeye çalışan entelektüel yaklaşımlarda bulunmuş."