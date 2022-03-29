A Awards Ödülleri'nde Konya Büyükşehir'e 2 ödül birden - Son Dakika
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A Awards Ödülleri'nde Konya Büyükşehir'e 2 ödül birden

29.03.2022 11:46
A Awards Ödülleri'nde Konya Büyükşehir'e 2 ödül birden

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Açık Hava Reklamcıları Vakfı (ARVAK) A Awards Ödül Töreni'nde Konya Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde gerçekleştirdiği "Durakta Başkan Var" isimli farkındalık çalışmasıyla "En İyi Yerel Kampanya" ve "Kentsel Tasarım Özel Ödülü" olmak üzere iki ödül birden aldı.

Bu yıl 10'uncu su düzenlenen Açık Hava Reklamcıları Vakfı (ARVAK) A Awards Ödül Töreni'nde Konya Büyükşehir Belediyesi, pandemi döneminde gerçekleştirdiği "Durakta Başkan Var" isimli farkındalık çalışmasıyla "En İyi Yerel Kampanya" ve "Kentsel Tasarım Özel Ödülü" olmak üzere iki ödül birden aldı.

ARVAK tarafından bu yıl 10.'su düzenlenen A Awards Ödül Töreni'nde ödüller sahiplerini buldu. Toplam 5 dalda ödüllerin verildiği törende Konya Büyükşehir Belediyesi 2 ödül birden aldı.

İstanbul'da gerçekleştirilen "A Awards 10. yıl Açıkhava Reklamları Yarışması Ödül Töreni'nde", Konya Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi döneminde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı "Durakta Başkan Var" çalışması, Türkiye'nin en iyi reklamcılarının yer aldığı jürinin değerlendirmesiyle yerel kampanya kategorisinde "En İyi Yerel Kampanya" ve "Kentsel Tasarım Özel Ödülü" olmak üzere iki ayrı ödüle layık görüldü.

Durakta başkan var

Pandemi sürecinde hem dezenfeksiyon çalışmalarını hem de toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen konularına dikkat çekmek için "Durakta Başkan Var!" projesini hayata geçirdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde yoğun olarak kullanılan bir otobüs durağına kurulan dijital ekran üzerinden canlı bağlantı yaparak durakta bekleyen Konyalılara maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu. Başkan Altay'ı aniden otobüs durağındaki ekranda canlı olarak gören vatandaşlar şaşırırken proje büyük ilgi gördü. - KONYA

A Awards Ödülleri'nde Konya Büyükşehir'e 2 ödül birden
A Awards Ödülleri'nde Konya Büyükşehir'e 2 ödül birden

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Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Pandemi, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika A Awards Ödülleri'nde Konya Büyükşehir'e 2 ödül birden - Son Dakika


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SON DAKİKA: A Awards Ödülleri'nde Konya Büyükşehir'e 2 ödül birden - Son Dakika
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