AB'den İsrail'in E1 Planına Tepki

14.08.2025 23:52
AB, İsrail'in Doğu Kudüs'teki E1 yerleşim planını uluslararası hukuka aykırı buldu ve durdurulmasını istedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te "E1" adlı yasadışı yerleşim yerine yönelik planı onaylayacağını açıklamasına tepki göstererek, "İsrailli yetkililerin E1 yerleşim planı uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelmektedir" dedi.

AB, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Doğu Kudüs'te "E1" adlı yasadışı yerleşim yerine yönelik planı onaylayacağını açıklamasına tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in söz konusu yerleşim planının uluslararası hukuka uygun olmadığını belirterek, İsrailli yetkililere bu planı durdurma çağrısında bulundu. Kallas, "İsrailli yetkililerin E1 yerleşim planına devam etme kararı iki devletli çözümü daha da zayıflatırken, uluslararası hukukun da ihlali anlamına gelmektedir. AB, İsrail'e yerleşim inşaatlarını durdurması yönündeki çağrısını yineliyor" dedi.

İsrail, Batı Şeria'daki bölgeleri birbirinden ayırmayı ve Kudüs'ü dört bir yandan Filistin topraklarından koparmayı planladığı "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konut inşa etmeyi planlıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Politika, İsrail, Hukuk, Dünya, Kudüs, Son Dakika

