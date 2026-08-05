AB, Dondurulan Rus Varlıklarından 1.4 Milyar Euro Elde Etti - Son Dakika
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AB, Dondurulan Rus Varlıklarından 1.4 Milyar Euro Elde Etti

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Rus varlıklarından elde edilen 1.4 milyar euro, Ukrayna'ya destek sağlamak için kullanılacak.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulmuş Rus varlıklarından 1.4 milyar euro gelir elde edildiğini, bu tutarın Ukrayna'ya yardım için kullanılacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, AB yaptırımları kapsamında dondurulan Rusya Merkez Bankası varlıklarından 1.4 milyar euro gelir elde edildiği belirtildi. Faiz gelirlerinden oluşan 1.4 milyar euronun AB bütçesine aktarıldığı belirtildi. Söz konusu tutarın 2026 yılının ilk yarısındaki gelirleri kapsadığı ve dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden yapılan 5'inci ödeme olduğu ifade edildi. Rus varlıklarının dondurulmasından bu yana toplamda 8 milyar euro tutarında gelir elde edildiği aktarıldı. Elde edilen gelirin yüzde 95'inin Ukrayna Kredi İşbirliği Mekanizması (ULCM) aracılığıyla, yüzde 5'inin ise Avrupa Barış Fonu (EPF) aracılığıyla Ukrayna'ya destek sağlamak için kullanılacağı kaydedildi.

"Ukrayna'yı desteklemek için kullanıyoruz"

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, "Rusya, neden olduğu yıkımın bedelini ödemeli. Biz de Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirleri bunu sağlamak için kullanıyoruz. Ukrayna'ya 1.4 milyar euro daha tahsis ediyoruz. Bu, Ukrayna'nın Rusya'nın yasa dışı savaşına karşı devam eden direnişini destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

AB'nin Rusya'ya yaptırımı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı çeşitli yaptırım uygulamıştı. Bu kapsamda Rusya Merkez Bankası'nın AB ülkelerinden tuttuğu varlıklar dondurulmuştu.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Rusya, Son Dakika

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