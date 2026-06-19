AB'nin Rusya ile Diplomatik İletişim İhtiyacı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Costa, AB ile Rusya arasında diplomatik kanal oluşturulmasına ilişkin olarak, "Rusya'nın mesajlarını yorumlamak için başkalarına bağımlı kalamayız. Kendi mesajlarımızı Rusya'ya doğrudan iletebilmemiz gerekiyor" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB dönem başkanlığını üstlenen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk söz alan isim olan AB Konseyi Başkanı Costa, bu hafta Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye katılım müzakerelerinde ilk fasıl kümelerini açmalarının tarihi bir gelişme olduğunu söyledi.

"Gazze'deki insani durumu ve Batı Şeria'da kötüleşen şartları unutmamalıyız"

Bugünkü toplantıda değerlendirilen konular arasında Ukrayna ve İran dahil Orta Doğu'ya ilişkin gelişmelerin de yer aldığını ifade eden Costa, "Washington ile Tahran arasında ilk anlaşmanın imzalanması önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor. Bu anlaşma Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yol açmalıdır. Bunun kalıcı barışın, bölgesel istikrarın ve Lübnan'ın egemenliğine tam ve etkili saygının önünü açmasını umuyoruz. Gazze'deki dramatik insani durumu ve Batı Şeria'da kötüleşen şarltarı da unutmamalıyız" dedi.

"Kendi mesajlarımızı Rusya'ya doğrudan iletebilmemiz gerekiyor"

AB Konseyi Başkanı Costa, AB'nin Rusya ile doğrudan iletişim kurmasına ilişkin bir soruya cevabında, "Her şeyden önce, Avrupa Birliği ara bulucu değildir ve ara bulucu olma niyetinde de değildir. Avrupa Birliği Ukrayna'nın yanındadır. Savaş boyunca Ukrayna'nın yanında olduk. Savaştan sonra da Ukrayna'nın yanında olacağız" dedi.

Mevcut durumda Rusya'nın ciddi bir şekilde müzakere etmek istediğine ilişkin bir işaret bulunmadığını vurgulayan Costa, "Ofisim aracılığıyla Rusya ile diplomatik bir kanal oluşturuyoruz. Çünkü Rusya'nın mesajlarını yorumlamak için başkalarına bağımlı kalamayız. ve kendi mesajlarımızı Rusya'ya doğrudan iletebilmemiz gerekiyor" dedi.

Costa, "Ukrayna adına yalnızca Ukrayna müzakere edebilir. Elbette, Gönüllüler Koalisyonu ve liderlerinin de güvenlik garantileri konusunda bir rolü olacak" şeklinde konuştu.

Kremlin ile temas girişiminin neden şimdi gerçekleştirildiği sorusuna cevabında Costa, "Ukrayna'yı diplomatik yollarla da desteklememiz gerektiği için Rusya ile doğrudan bir diplomatik kanala sahip olmamız gerekiyor. Maalesef müzakere zamanı henüz gelmedi. Ama her halükarda bu doğrudan teması derhal kurmamız gerekiyor" dedi.

Costa, "Çünkü onları dinlememiz gerekiyor. Onlara kendi mesajlarımızı iletmemiz gerekiyor. Tüm liderler tekrar tekrar Avrupa Birliği'nin gelecekteki müzakere masasında yer alması gerektiğini söylediğinde, elbette Rusya ile doğrudan temas kurmak için konuşmaya başlamamız gerekir" ifadelerini kullandı.

Costa, Ukrayna adına müzakere etme meşruiyetine de sadece Ukrayna ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin sahip olduğunu söyledi.

Leyen, Rusya'ya yönelik yaptırımların 12 ay uzatıldığını açıkladı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ukrayna ile ilk müzakere kümesinin açılmasını bir dönüm noktası olarak tanımlayarak, "Şimdi hedefimiz yaz bitmeden önce daha fazla küme açmak" dedi.

Von der Leyen, "Ayrıca Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılması konusunda da anlaşmaya vardık. Önemli olan, bu kez süre 6 ay değil, 12 iki ay. Bu da çok güçlü bir mesaj veriyor. Ayrıca 21'inci yaptırım paketini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ABD ile İran arasındaki anlaşmanın "önemli bir fırsat" olduğunu söyledi

ABD'nin İran ile arasındaki anlaşmaya da değinen Leyen, "Bu anlaşma, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması, geçişlerden ücret alınmaması, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasının garanti altına alınması, balistik programlara ve bölgesel faaliyetlere ilişkin endişelerin giderilmesi ve nihayetinde bölge genelinde barış ve güvenliğin ilerletilmesi için önemli bir fırsattır" dedi.

İsrail'e Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısı

Leyen, "Son olarak Lübnan'da yaşananlar son derece endişe vericidir. İstikrarlı ve barışçıl bir Orta Doğu, aynı zamanda istikrarlı ve egemen bir Lübnan gerektirir. Lübnan yönetiminin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını sağlama yönündeki çabalarını destekliyoruz. Aynı zamanda İsrail'in de Lübnan'ın hem egemenliğine hem de toprak bütünlüğüne saygı göstermesi önemli" ifadelerini kullandı.

Hristodulidis ise konuşmasında GKRY dönem başkanlığında AB'nin attığı adımlar ve elde edilen ilerlemelere ilişkin bir değerlendirme sundu. - BRÜKSEL