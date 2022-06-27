AB, Rus altınının yasaklanmasına temkinli yaklaşıyor - Son Dakika
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AB, Rus altınının yasaklanmasına temkinli yaklaşıyor

27.06.2022 14:22

- AB, Rus altınının yasaklanmasına temkinli yaklaşıyor Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD, Kanada ve İngiltere'nin Rusya'dan altın ithalatının durdurulması talebine zirvede karar verilemeyeceğini ve Avrupa Birliği ortaklarının da konuya ilişkin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

- AB, Rus altınının yasaklanmasına temkinli yaklaşıyor

BAVYERA - Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD, Kanada ve İngiltere'nin Rusya'dan altın ithalatının durdurulması talebine zirvede karar verilemeyeceğini ve Avrupa Birliği ortaklarının da konuya ilişkin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

G7 Liderler Zirvesi, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda ikinci gününde devam ediyor. Liderler bugün, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları görüşürken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise toplantıya video konferans yolu ile katılarak daha fazla yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Liderler görüşmede, Rus altınına yönelik yaptırımı da görüşürken ABD, Kanada ve İngiltere'nin Rusya'dan altın ithalatının durdurulması talebine AB ülkeleri olumlu karşılık vermedi.

Alman medyasına açıklama yapan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rus altınına yönelik ithalat yasağının görüşülmeye devam ettiğini, zirvede böyle bir karar alınamayacağını ve Avrupa Birliği ortaklarının da konuya ilişkin görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi. Alman Şansölye Scholz, G7 ülkelerinin dünyada hızla artan gıda fiyatları ve açlık krizlerine karşı bir eylem paketi ve mali yardımlar üzerinde anlaştığını belirtti. Pakete ilişkin rakam vermeyen Scholz, ayrıca Ukrayna tahılının dünya piyasalarına ulaştırılabilmesi için yoğun çaba harcandığını kaydetti.

G7'nin yarın Rus altınına yönelik yasağa ilişkin resmi bit açıklama yapması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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