AB Şam'a Diplomatik Heyet Gönderiyor

Politika

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Suriye'deki diplomatlarımız bugün Şam'a gidecekler. Orada temaslarda bulunacağız" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Joseph Borrell'den görevi devralmasının ardından ilk Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Kallas, AB'nin Şam'a bugün üst düzey diplomatik bir heyet göndereceğini açıkladı. Kallas, "Suriye'deki diplomatlarımız bugün Şam'a gidecekler. Orada temaslarda bulunacağız" dedi. AB Dışişleri Bakanlarının Suriye'nin yeni liderliğiyle nasıl ve hangi düzeyde ilişki kurulacağını görüşeceklerini kaydeden Kallas, "Bizim için mesele sadece sözler değil, aynı zamanda eylemlerin de doğru yönde ilerlediğini görmek istiyoruz. Yani sadece ne söyledikleri değil, aynı zamanda ne yaptıkları da önemli" dedi. - BRÜKSEL