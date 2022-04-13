ABB Başkanı Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve misyon şefleri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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ABB Başkanı Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve misyon şefleri ile iftarda bir araya geldi

13.04.2022 14:59

ABB Başkanı Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve misyon şefleri ile iftarda bir araya geldiANKARA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve yabancı misyon şefleriyle ev sahipliği yaptığı iftar yemeğinde bir araya geldi.

ABB Başkanı Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve misyon şefleri ile iftarda bir araya geldi

ANKARA Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve yabancı misyon şefleriyle ev sahipliği yaptığı iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da görev yapan 85 ülkenin büyükelçi ve yabancı misyon şefleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Mogan Sosyal Tesisleri'nde ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar davetine büyükelçiler yoğun katılım sağladı. Misafirlerini kapıda karşılayan Başkan Yavaş ve eşi, büyükelçilerle de yakından ilgilendi. İlkini 2019 yerel seçimlerinden sonra gerçekleştirdikleri iftar programının geleneksel hale dönüştüğünü ifade eden Yavaş, "Ancak geçtiğimiz iki yılda maalesef tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle iftar programında bir araya gelemedik. İnşallah bundan sonra da Ankara'da siz değerli Büyükelçilerle her yıl bir araya gelmek istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar geçen süre içerisinde söz verdiğimiz gibi Ankara'nın huzurun başkenti olması için gayret ediyoruz. Bundan dolayı toplumun tüm kesimleri ile yakın temas içerisindeyiz" dedi.

Salgın sürecinde toplumsal dayanışma ruhunun ulusal ve uluslararası boyutunun önemini daha iyi anladıklarının altını çizen ABB Başkanı Mansur Yavaş, şöyle konuştu: "Özellikle pandemi sürecinde Belediyemizin hayati ve acil olmayan bütün işlerini bir kenara koyarak tüm kaynaklarımızı Ankara halkının bu süreci en az kayıpla atlatması için sarf ettik. İşini kaybeden, dükkanını kapatan, okula gidemeyen, hastalıktan dolayı sokağa çıkamayan tüm kesimlere yüzlerce farklı sosyal projemizle ulaştık. Toplumdaki birlik ruhunu canlı tutmak için Ankara halkını da kampanyalarımıza dahil ettik. Halkımız da milyonlarca liralık yardımlarla bu süreçte bizim yanımızda oldular ve olmaya devam ediyorlar. Bunun yanında yurtdışından kardeş kentlerimiz başta olmak üzere tüm dünya başkentlerini bir araya getiren Covid 19'a Karşı Başkentler Platformunu online olarak kurarak, 40'tan fazla dünya başkenti ile pandemi süresince tecrübelerimizi paylaştık. İhtiyaç duyulan yerlere sağlık malzemesi yardımında bulunduk. Bu sürecin henüz daha sonuna gelmediğimizi biliyoruz ancak tüm dünyanın ortak hareket etmesi ve birlikte mücadelesi ile bu başarı sağlandı ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi."

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri şeffaflık uygulamalarından da bahseden Yavaş, şöyle devam etti: "2000'den fazla ihaleyi canlı yayınladık. Bütçemizi 565 sivil toplum kuruluşuna yazı yazıp birlikte belirledik. Yaptığımız harcamaları hem pankartlarla hem de internet sitemizden sürekli olarak yayınladık. Artık bu kentte karla mücadele araçlarında bile kamera var ve insanlar canlı yayında yapılan çalışmaları izleyebiliyor. Bu çalışmalarımızın sonucunda 2020 yılında 'Uluslararası Şeffaflık Ödülü'nün, 2021 yılında ise 'Dünya Belediye Başkanları Başkent Ödülü'nün sahibi olduk. Bundan sonraki çalışmalarımızda da şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışımızı hep birlikte sürdüreceğiz."

ABB Başkanı Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve misyon şefleri ile iftarda bir araya geldi
ABB Başkanı Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve misyon şefleri ile iftarda bir araya geldi
ABB Başkanı Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve misyon şefleri ile iftarda bir araya geldi
ABB Başkanı Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve misyon şefleri ile iftarda bir araya geldi

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika ABB Başkanı Yavaş, 85 ülkenin büyükelçi ve misyon şefleri ile iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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