ABD Başkanı Joe Biden'ın Hawaii'deki Orman Yangını Programında Uyuması Gündem Oldu - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hawaii'deki Orman Yangını Programında Uyuması Gündem Oldu

ABD Başkanı Joe Biden\'ın Hawaii\'deki Orman Yangını Programında Uyuması Gündem Oldu
Son Güncelleme: 22.08.2023 18:39

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hawaii'deki orman yangını hasarını görmek için düzenlenen programda uyuması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Uzun yolculuk ve saat farkının yorgunluğuna yenik düşen Biden'ın uyuma görüntüleri milyonlarca görüntüleme ve yorum aldı. Bazı kullanıcılar bu durumu ülke için utanç verici olarak nitelerken, bir kısım kullanıcılar ise Biden'ın yaşına ve yorucu bir yolculuk sonrası uyumasının normal olduğunu savundu.

NEW ABD Başkanı Joe Biden'ın, orman yangınının yol açtığı hasarı yerinde görmek için ziyaret ettiği Hawaii'deki programda uyuyakalması sosyal medyada gündem oldu.

Biden'ın, Maui bölgesindeki orman yangınlarında ölenlerin anısına düzenlenen bir tören sırasında uyuduğunu gösteren görseller sosyal medyada geniş yer buldu.

Washington ve Hawaii arasındaki saat farkı ve uzun yolculuğun yorgunluğuna yenik düşen Biden'ın uyuma görüntüleri, sosyal medyada milyonlarca görüntüleme ve yorum aldı.

Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bazı kullanıcılar, Biden'ın böyle önemli bir toplantıda uyuklamasının ülke için "utanç verici" olduğu yönünde paylaşımda bulundu.

Buna karşın bir kısım kullanıcılar, 80 yaşındaki Biden'ın böylesi uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası katıldığı programda "şekerleme yapmasının" normal olduğunu savundu.

Biden, daha önce de konuşma yaptığı kürsüden inerken tökezlemesi, boşlukla selamlaşması ve bisikletten düşmesiyle gündem olmuştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'ın Hawaii'deki Orman Yangını Programında Uyuması Gündem Oldu - Son Dakika
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