ABD Başkanı Trump, Washington'daki zafer takını askeri komplekse dönüştürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD Başkanı Trump, Washington'daki zafer takını askeri komplekse dönüştürecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü için Washington'da planlanan zafer takını ulusal güvenlik için askeri komplekse dönüştürmeyi kabul etti. Tesiste insansız hava araçları barındırılacak, çatı ve meydana keskin nişancılar konuşlandırılacak, mühimmat depolanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl gündeme getirdiği zafer takını ulusal güvenlik amacıyla askeri komplekse dönüştürme kararı aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl gündeme getirdiği ve ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında Washington'da inşa edilmesini planladığı zafer takıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "ABD ordusunun güçlü talebi üzerine ve ulusal güvenlik amacıyla, İç Savaş Dönemi'nden bu yana planlanan ve Arlington Anıt Köprüsü'ne bitişik Receptive Circle'da yer alacak görkemli zafer takını, çok sayıda insansız hava aracının barındırılması, depolanması ve hızla kullanılabilmesi için hem çatı hem de meydan alanlarında keskin nişancıların konuşlandırılacağı ve büyük miktarda keskin nişancı mühimmatının depolanacağı üst düzey bir 'Askeri Komplekse' dönüştürmeyi kabul ettim" dedi.

Tesise yönelik iddialı açıklama yapan Trump, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tesis olmayacak. Washington D.C., en büyük 59 şehir ve başkent arasında bir zafer takı olmayan tek yerdir, ancak şimdi olacak ve aralarındaki en büyükleri olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpABD BaşkanıWashingtonPolitikaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı Kaydıraktan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetmişti! Mahkeme takipsizliği bozdu, soruşturma yeniden başladı
İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü İtfaiyenin önünü kesti, ardından çakarını açtı! Vekilin makam aracı olduğu öne sürüldü
Çifteler’deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı Çifteler'deki galeri kavgasında mahkeme kararını verdi: Maktulün ağabeyi de tutuklandı
Cavo Dragone, Breuer’in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu Cavo Dragone, Breuer'in NATO Askeri Komitesi başkanlığına seçildiğini duyurdu
Zonguldak’ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı Zonguldak'ta mide bulandıran olay: Kız çocuklarının etek altı görüntülerini çekerken suçüstü yakalandı
Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon 4 isim gözaltına alındı Kozinoğlu dosyasında yeni operasyon! 4 isim gözaltına alındı
16:56
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
Forex ağının perde arkası: İsrailli patron, kasayla gelen nakitler ve Avrupa ülkelerini hedef alan dolandırıcılık ağı
16:37
Galatasaray’a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen’den geldi
Galatasaray'a 4 gollü yenilgi sonrası müjdeli haber Osimhen'den geldi
16:02
Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 3 gol İnanılmaz bir başlangıç
Canlı anlatım: İlk 21 dakikada 3 gol! İnanılmaz bir başlangıç
15:42
Savaşın ortasında tarihi ziyaret Pezeşkiyan New York’a gidiyor, ABD’den ilginç yasak
Savaşın ortasında tarihi ziyaret! Pezeşkiyan New York'a gidiyor, ABD'den ilginç yasak
15:37
MASAK bankaları uyardı Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
MASAK bankaları uyardı! Mal varlığı kaçırılmasına karşı kritik hamle
15:04
7 ülke Türkiye’ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
7 ülke Türkiye'ye karşı birleşti, İtalya ortak bildiriye imza atmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 17:22:20. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Trump, Washington'daki zafer takını askeri komplekse dönüştürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement