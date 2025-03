ABD, Columbia Üniversitesi\'nden Fon Kesti

ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları gerekçe göstererek, kuruma ayrılan 400 milyon dolarlık federal fonun "derhal" kesildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tartışmalı bir karara daha imza attı. ABD Eğitim Bakanlığı, Columbia Üniversitesi'nde düzenlenen Filistin yanlısı protestoları gerekçe göstererek, kuruma ayrılan 400 milyon dolarlık federal fonun "derhal" kesildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Columbia Üniversitesi yönetiminin "Yahudi öğrencilere yönelik süregelen tacizlere karşı etkili bir şekilde harekete geçmemesi" nedeniyle fonun geri çekildiği belirtildi. Bakanlık, kararın Trump yönetiminin "üniversitelerde antisemitizme sıfır tolerans" politikası doğrultusunda alındığını vurguladı.

Kararın ardından Columbia Üniversitesi yönetimi, fon kesintisinin eğitim faaliyetleri ve öğrenci destek programlarını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, hükümetin kararını gözden geçirmesi çağrısında bulundu.

"Yasadışı protestolara müsamaha gösteren eğitim kurumları fonlardan yararlanamayacak"

New York'taki prestijli üniversite, geçtiğimiz yıl İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarına karşı düzenlenen Filistin yanlısı gösterilerin merkezi haline gelmişti. Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, "yasadışı protestolara" müsamaha gösteren eğitim kurumlarının federal fonlardan yararlanamayacağını söylemiş ve Columbia Üniversitesi'ne yönelik bir inceleme başlatılacağını duyurmuştu. - NEW YORK