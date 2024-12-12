Politika

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ankara'ya geldi

ANKARA - Resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından havaalanında kabul edildi.

Bugün akşam saatlerde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Blinken ve beraberindeki heyet Ankara'a Esenboğa havalimanına indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın ve birçok sayıda yetkili karşıladı. Havaalanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti.