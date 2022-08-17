ABD Büyükeçiliği: Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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ABD Büyükeçiliği: Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

17.08.2022 17:36
ABD Büyükeçiliği: Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atayacak olmasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atayacak olmasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.


YORUMLAR
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Türkiye-İsrail ilişkilerinin seyrinde yeni dönem Türkiye-İsrail ilişkilerinin seyrinde yeni dönem Bakan Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık Bakan Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık
Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika ABD Büyükeçiliği: Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Büyükeçiliği: Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika
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