Büyükelçiliğin Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Politika › ABD Büyükeçiliği: Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz - Son Dakika

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