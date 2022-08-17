ABD Büyükeçiliği: Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atayacak olmasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.
Büyükelçiliğin Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail'in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.
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