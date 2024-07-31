ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail'e askeri destek verecek - Son Dakika
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Politika

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail'e askeri destek verecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler'de yaptığı açıklamada, İsrail'in savunulmasına yardımcı olacaklarını belirterek, Nisan ayında bunu yaptıklarını ve tekrar yapabileceklerini söyledi. Austin, Orta Doğu'daki krize ilişkin olarak savaşın kaçınılmaz olmadığını ve diplomasiye inandığını vurguladı. Ayrıca, İsrail'in kuzey sınırındaki gerilimden endişe duyduklarını ve geniş çaplı bir çatışmayı engellemek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

31.07.2024 13:18
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Filipinler'de yaptığı açıklamada, gerekli olması halinde İsrail'e askeri destek vereceklerini belirterek, "İsrail'in savunulmasına kesinlikle yardımcı olacağız. Nisan ayında bunu yaptığımızı gördünüz. Bunu tekrar yapmamızı bekleyebilirsiniz" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Filipinler'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Orta Doğu'daki krize değinen Austin, bölgede daha geniş çaplı bir savaşın kaçınılmaz olduğu fikrine katılmadığını belirterek, "Savaşın kaçınılmaz olduğunu düşünmüyorum. Bu düşüncemi koruyorum. Diplomasiye her zaman yer ve fırsat olduğuna inanıyorum" dedi.

İsrail'in kuzey sınırında yaşanan gerilimden endişe duyduklarının da altını çizen Austin, "Tekrar belirtmek isterim ki, olayların bölge genelinde daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Diplomasi yoluyla tansiyonu düşürmeye çalışacağız"

Austin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesiyle ilgili ayrıntılı bir bilgiye sahip olup olmadığı sorusuna ise "Verecek ek bir bilgim yok" yanıtını verdi.

Geniş çaplı bir çatışmada ABD'nin İsrail'e savunma desteği verip vermeyeceğine ilişkin soru karşısında ise Austin, "İsrail'in savunulmasına kesinlikle yardımcı olacağız. Nisan ayında bunu yaptığımızı gördünüz. Bunu tekrar yapmamızı bekleyebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Önceliklerinin diplomasi olduğunu yineleyen Austin, geniş çaplı bir çatışma ihtimaline atıfta bulunarak, "Bunların hiçbirinin gerçekleştiğini görmek istemiyoruz. Tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak şeyler yaptığımızdan ve diplomasi yoluyla sorunları ele aldığımızdan emin olmak için çok çalışacağız" şeklinde konuştu. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin İsrail'e askeri destek verecek - Son Dakika

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