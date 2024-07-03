ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'yi diplomasiye dönmeye çağırdı - Son Dakika
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Politika

ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'yi diplomasiye dönmeye çağırdı

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin 'sorumsuzca' olduğunu belirterek Pyongyang'ı diplomasiye dönmeye çağırdı. Ryder ayrıca, NATO zirvesinde transatlantik savunma sanayi üretiminin artırılması ve müttefiklerden yeterli savunma yatırımlarının sağlanması konularında temaslarda bulunulacağını ifade etti. Japonya'da görevli ABD askerlerine yönelik cinsel saldırı suçlamalarına da değinen Ryder, bu olayların ABD ordusunun değerlerini yansıtmadığını belirtti.

03.07.2024 09:55
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ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder, Kuzey Kore'nin son füze denemelerinin "sorumsuzca" olduğunu belirterek Pyongyang'ı diplomasiye dönmeye çağırdı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Kuzey Kore'nin son füze denemelerine ilişkin açıklama geldi. Pentagon Basın Sözcüsü Tümgeneral Patrick Ryder konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın art arda gerçekleştirdiği füze testlerine tepki göstererek, "Bu tür istikrarsızlaştırıcı davranışların sorumsuzca olduğunun bir kez daha altını çiziyor, Kuzey Kore'yi bir kez daha diplomatik görüşmelere geri dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Ryder, "Son füze denemelerinin ABD'ye, bölgedeki müttefiklerimize veya ortaklarımıza yönelik bir tehdit oluşturduğuna dair bir değerlendirme yapılmamış olsa da bu ciddiye almaya devam edeceğimiz bir konu" şeklinde konuştu.

"NATO zirvesi ittifakın kritik önemini ortaya koyacak"

Washington'da 9-11 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ryder, Güney Kore ve diğer bölgesel müttefiklerle olan ortaklığın toplantının gündem maddelerinden biri olacağını söyledi. Ryder, "Savunma Bakanı Lloyd Austin, zirve sırasında transatlantik savunma sanayi üretiminin artırılması, müttefiklerden yeterli savunma yatırımlarının sağlanması ve NATO ile Hint-Pasifik ortakları arasında Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Kore Cumhuriyeti'ni de kapsayacak şekilde pratik iş birliğinin derinleştirilmesi konularında temaslarda bulunacak. 75 yıl önce kuruluşundan bu yana NATO insanlık tarihinin en büyük savunma ittifakı olmuştur. Önümüzdeki hafta yapılacak zirve ABD'nin NATO'ya olan sarsılmaz bağlılığını ve ittifakın küresel güvenlik ve istikrarın korunmasındaki kritik önemini ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.

"Cinsel saldırı olayları ordumuzun değerlerini yansıtmıyor"

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görevli ABD askerlerine yönelik cinsel saldırı suçlamalarına da değinen Ryder, hükümetin söz konusu askerlere yönelik yasal süreçleri yakından takip ettiğini söyledi. ABD'nin bu tür olaylardan üzüntü duyduğunu vurgulayan Ryder, "Bu personelin iddialara konu davranışları ABD ordusunun temel değerlerini yansıtmadığı gibi, Japonya'da konuşlu askeri personelin ezici çoğunluğunun davranışlarını da temsil etmiyor" şeklinde konuştu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in konu hakkında Japonya hükümetiyle temasa geçip geçmediği sorusuna yanıt vermeyen Ryder, "İddiaların ciddiyeti bizi derinden rahatsız ediyor ve bunun yol açtığı endişeden üzüntü duyuyoruz. Japonya bizim en yakın müttefiklerimizden biri" ifadelerini kullandı. Ryder, ABD askeri makamlarının iddiaları yürürlükteki yasalar ve anlaşmalar temelinde derinlemesine araştırdığını ve yerel makamlarla iş birliği yaptığını da sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'yi diplomasiye dönmeye çağırdı - Son Dakika

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