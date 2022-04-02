Abd, Ukrayna Nedeniyle Kıtalararası Balistik Füze Denemesini İptal Etti - Son Dakika
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Abd, Ukrayna Nedeniyle Kıtalararası Balistik Füze Denemesini İptal Etti

02.04.2022 11:38
Abd, Ukrayna Nedeniyle Kıtalararası Balistik Füze Denemesini İptal Etti

WASHINGTON, 2 Nisan (Xinhua) — ABD Hava Kuvvetleri Cuma günü Xinhua'ya, Ukrayna'da askeri çatışma devam ederken Rusya ile nükleer gerilimi azaltmak amacıyla Minuteman kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) planlanan fırlatma denemesinin iptal edildiğini açıkladı. Xinhua'ya bu iptali telefonda doğrulayan ABD Hava Kuvvetleri basın masası, kararın nedeninin, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu sırasında Rusya ile bir yanlış yorumlamayı […]

WASHINGTON, 2 Nisan (Xinhua) — ABD Hava Kuvvetleri Cuma günü Xinhua'ya, Ukrayna'da askeri çatışma devam ederken Rusya ile nükleer gerilimi azaltmak amacıyla Minuteman kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) planlanan fırlatma denemesinin iptal edildiğini açıkladı. Xinhua'ya bu iptali telefonda doğrulayan ABD Hava Kuvvetleri basın masası, kararın nedeninin, Moskova'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu sırasında Rusya ile bir yanlış yorumlamayı veya yanlış anlamayı önlemek amacıyla 2 Mart'ta denemenin ertelendiğini duyurduğu zamankiyle aynı olduğunu bildirdi.

Hava Kuvvetleri sözcüsü Ann Stefanek daha sonra e-mail yoluyla Xinhua'ya gönderdiği açıklamada, "Hava Kuvvetleri Departmanı, geçtiğimiz günlerde, Mart 2022 için rutin olarak planlanan LGM-30G Minuteman III füzesinin deneme uçuşunu yakın zamanda iptal etti. Fırlatma, Rusya'nın devam eden Ukrayna işgali sırasında bir yanlış yorumlama veya yanlış anlamadan kaçınmak amacıyla aşırı ihtiyata bağlı olarak daha önce ertelenmişti ve aynı nedenle iptal edildi" ifadelerini kullandı. Stefanek, "Bir sonraki planlı test uçuşumuz bu yıl içinde yapılacak. Departman, ABD'nin stratejik güçlerinin hazır olmasına güveniyor" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şubat ayında ülkesinin nükleer güçlerinin yüksek alarma geçmesini emretmiş ve Washington'a gerilimi azaltma çağrısında bulunarak, aksi takdirde potansiyel bir nükleer kriz olabileceğini söylemişti.

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Kaynak: Xinhua

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