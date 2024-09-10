ABD ve Çin Askeri İletişim Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

ABD ve Çin Askeri İletişim Görüşmesi

ABD'li ve Çinli askeri yetkililer, iki ülke arasındaki askeri iletişimin yeniden tesisi için 2 yıl sonra ilk kez görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, bölgesel gerilimin yaşandığı son aylarda ABD-Çin arasındaki üst düzey askeri iletişimin kademeli olarak yeniden tesis edilmesine yönelik yapıcı bir adım olarak değerlendiriliyor.

10.09.2024 12:23
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ABD'li ve Çinli askeri yetkililer, iki ülke arasındaki askeri iletişimin yeniden tesisi için 2 yıl sonra ilk kez görüşme gerçekleştirdi.

ABD'li ve Çin arasındaki askeri iletişim, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in kendi toprakları olduğunu iddia ettiği Tayvan'a 2022 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından askıya alınmıştı. ABD'li ve Çinli askeri yetkililer, iki ülke arasındaki askeri iletişimin yeniden tesisi için 2 yıl sonra ilk kez görüşme gerçekleştirdi. Görüşme kapsamında ABD Hint-Pasifik Komutanı Samuel Paparo, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Güney Cephe Komutanı Vu Yanan video konferans ile bir araya geldi. Söz konusu görüşme, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki ve Tayvan'a yönelik eylemleri dahil bölgesel gerilimin yaşandığı son aylarda ABD-Çin arasındaki üst düzey askeri iletişimin kademeli olarak yeniden tesis edilmesine yönelik yapıcı bir adım olarak değerlendiriliyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, üst düzey askeri yetkililer arasında sürekli iletişim olmasının "niyetin netleşmesi ve yanlış anlama riskinin azaltılmasına" hizmet ettiği vurgulandı. Samuel Paparo ise yaptığı açıklamada, PLA'nın ABD müttefikleriyle son dönemde yaşadığı bazı güvensiz etkileşimlere atıfta bulunarak PLA'yı "operasyonel güvenliği sağlamak için uluslararası yasa ve normlara uymaya" çağırdı.

Çin Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeleri doğrularken ve iki tarafın ortak kaygı duydukları konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in askeri danışmanı arasında geçen Pekin'de gerçekleştirilen görüşmede İki ülke arasındaki askeri görüşmelerin başlatılması kararı alınmıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika ABD ve Çin Askeri İletişim Görüşmesi - Son Dakika

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