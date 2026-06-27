Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk Seçildi - Son Dakika
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Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk Seçildi

27.06.2026 13:12
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Adalar Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Medine Pamuk seçildi.

Adalar Belediye Meclisi'nde, tutuklanan Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, belediye başkan vekilliğine CHP'li Meclis Üyesi Medine Pamuk seçildi.

Adalar Belediye Meclisi, belediye başkan vekilini belirlemek amacıyla olağanüstü gündemle Büyükada Şehit Murat Yüksel İlkokulu'nda toplandı.

Toplantıya CHP ve AK Parti meclis üyeleri katıldı.

CHP Grubu, belediye başkan vekilliği için meclis üyesi Medine Pamuk'u, AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türkyılmaz'ı aday çıkardı.

Yapılan ilk tur oylamada Pamuk 5 oy alırken, Kemal Türkyılmaz 1 oy aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. İkinci tur oylamada ise Pamuk 5 oy alırken, Türkyılmaz 2 oy aldı. Üçüncü turda oylamada da aynı sonuçlar çıktı.

İlk 3 turda salt çoğunluk sağlanamazken, oylamada dördüncü tura geçildi.

Dördüncü tur oylamada da Türkyılmaz 2 oy alırken, 5 oy alarak çoğunluğu sağlayan Medine Pamuk belediye başkan vekili seçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk Seçildi - Son Dakika

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