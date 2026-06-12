Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız\'dan Vali Aydoğdu\'ya ziyaret

Bir dizi programa katılmak üzere Erzincan'a gelen Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, beraberindeki heyetle birlikte Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezginci, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Erzincan İdare Mahkemesi Başkanı Ümit Kaymaz, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı ve MHP Erzincan İl Başkanı Bilgehan Çağrı Özarslan da yer aldı.

Vali Aydoğdu ile bir süre görüşen Ayyıldız ve beraberindeki heyet, kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Vali Aydoğdu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ERZİNCAN