Adalet Bakanı Bozdağ, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı - Son Dakika

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum. Tunus'ta seçilmişlere yönelik hukuk dışı bu gelişmeler asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.