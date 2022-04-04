Adalet Bakanı Bozdağ, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı

04.04.2022 21:05
Adalet Bakanı Bozdağ, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tunus Halk Temsilcileri Meclisi'nin haksız feshi ve bazı üyeleri hakkında anayasal güvencelere rağmen soruşturma başlatılmasını kınıyorum. Tunus'ta seçilmişlere yönelik hukuk dışı bu gelişmeler asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

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Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Medya, Tunus, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Bozdağ, Tunus Temsilciler Meclisi'nin feshedilmesini kınadı - Son Dakika


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