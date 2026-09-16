Adalet Bakanı Gürlek, HSK kararıyla atamalarda hizmet puanının temel ölçüt olacağını açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek: "Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak."