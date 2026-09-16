Adalet Bakanı Gürlek, HSK kararıyla atamalarda hizmet puanının temel ölçüt olacağını açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralamasının temel ölçüt olacağını bildirdi. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak, doğu-batı ayrımı kalkacak.
Adalet Bakanı Gürlek: "Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla; atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçları ile liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak; doğu-batı ayrımı kalkacak; nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak."
Kaynak: İHA
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