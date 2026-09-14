Adalet Bakanı Gürlek'ten 81 ile genelge, çocukları hedef alan içeriklere ihbar talimatı
Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına genelge gönderildi. Savcılıklardan çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarları gecikmeksizin değerlendirmesi, dijital delilleri derhal toplaması ve gerekli hallerde erişim engeli uygulaması istendi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek imzasıyla 81 ildeki 175 ağır ceza Cumhuriyet Başsavcılığına "Ailenin, Gençlerin ve Toplumun Genel Ahlaka Aykırı ve Olumsuz Etkileyen İçerik ve Oluşumlardan Korunması" konulu genelge gönderildi. Savcılıklara, çocukları ve gençleri hedef alan müstehcen ve suç içerikli faaliyetlere ilişkin ihbarların gecikmeksizin değerlendirilmesi, dijital delillerin derhal toplanması ve gerekli hallerde erişim engeli uygulanması hususu bildirildi.
Kaynak: İHA
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