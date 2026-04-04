Adalet Bakanı Gürlek'ten Diyarbakır ziyaretlerine ilişkin paylaşım Açıklaması

04.04.2026 19:52
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır ziyaretine ilişkin, "Şehrimizin yöneticileriyle, adalet teşkilatımızla, gençlerimizle ve kanaat önderlerimizle bir araya geldik, gönül köprüleri kurduk. Bu vesileyle Terörsüz Türkiye'nin, ülkemize ve Diyarbakır'ımıza huzur, güven ve refah getireceğine, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendireceğine yürekten inandığımızı bir kez daha vurguladık." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'a verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet hizmetleri başta olmak üzere, Diyarbakır'ımızın önceliklerini ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde değerlendirdik. Şehrimizin yöneticileriyle, adalet teşkilatımızla, gençlerimizle ve kanaat önderlerimizle bir araya geldik, gönül köprüleri kurduk. Bu vesileyle 'Terörsüz Türkiye'nin, ülkemize ve Diyarbakır'ımıza huzur, güven ve refah getireceğine, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendireceğine yürekten inandığımızı bir kez daha vurguladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Akın Gürlek, Diyarbakır, Politika, Gürlek, Son Dakika

