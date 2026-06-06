Adalet Bakanı'ndan Ceza İnfaz Personeline Kutlama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin gününü kutladı.

Bakan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ceza infaz sisteminde görev yapan personelin gece gündüz demeden büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle çalıştığını vurguladı. Hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması, ıslahı ve kamu düzeninin korunması için özveriyle görev yapan personele teşekkür eden Bakan, adalet teşkilatının tüm çalışanlarıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Mesajında personelin aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve başarı dileklerini de ileten Bakan, ceza infaz sisteminin insan onurunu esas alan bir anlayışla yürütülmesinde emeği geçen tüm çalışanlara şükranlarını sundu. - ANKARA