Adalet Bakanı'ndan Personel Gelişimi Vurgusu

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personelimizin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavına ilişkin sonuçlar, birazdan Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Liyakat ve kariyer ilkeleri doğrultusunda 20 farklı ünvan için 13 bin 887 personelimizin başvurduğu ve 6 farklı sınav merkezinde gerçekleştirilen sınav neticesinde başarılı olan personelimizi kutluyor, sınav sonuçlarının Adalet Teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adalet hizmetlerinin daha etkin, verimli ve güçlü bir insan kaynağıyla yürütülmesi amacıyla personelimizin mesleki gelişimini desteklemeye ve teşkilatımızı her alanda güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA