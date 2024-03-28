Politika

Adalet Bakanı Tunç, son 7 günde 21 programa katıldı

BARTIN - 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle memleketi Bartın'da üs kuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son 7 gün içerisinde Bartın, Zonguldak, Karabük ve Çankırı'da gerçekleştirilen 21 programa katıldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala yürütülen seçim kampanyaları son sürat devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, bir hafta önce seçim bölgesi ve memleketi Bartın'a gelerek, bölgedeki AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının çalışmalarına destek veriyor. Adeta bölgede üs kuran Adalet Bakanı Tunç, son bir hafta içerisinde Bartın, Zonguldak, Karabük ve Çankırı illerinde seçim ofisi açılışı, miting, halk buluşması, esnaf ziyareti ve iftar gibi toplam 21 programa katıldı.

Bakan Tunç, Bartın'da belediye başkan adayları ile birlikte Amasra, Ulus ve Kurucaşile ilçeleri, Kozcağız, Kumluca, Abdipaşa ve Hasankadı beldelerini gezerek miting, esnaf gezileri ve iftar programlarına katıldı. Bartın il merkezinde ise Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile birlikte esnaf gezisi ve iftar programına da katılan Tunç, Zonguldak'ın Soğuksu semti ve Kilimli ilçesinde, Karabük'ün Safranbolu ve Yenice ilçelerinde gerçekleştirilen esnaf gezisi, miting ve STK buluşmasına iştirak ederken, Çankırı il merkezinde düzenlenen parti teşkilatını ziyaret, esnaf gezisi gibi programlarda da yer aldı. Programlarda esnaf ve vatandaşların da dertlerini tek tek dinleyen Bakan Tunç, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının desteklenmesini istedi. Tunç, programlarda hükümet ve mahalli idareler arasındaki uyuma dikkat çekerek, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğini de bölge halkına anlattı. Yılmaz Tunç, katıldığı programlarda yaptığı konuşmalarda vatandaşlar ile il, ilçe, belde teşkilatı yöneticileri ve belediye başkan adaylarına seslenerek, Türkiye rekoru kıracak bir oy oranı ile belediye başkan adaylarının kazanmasını istediğini de ifade etti. Adalet Bakanı Tunç, 10-12 Nisan tarihlerinde Ramazan Bayramı'nın, 31 Mart'ta ise Milli İrade Bayramı'nın kutlanacağını kaydetti.

Bakan Tunç'un seçimlerin yapılacağı pazar gününe kadar bölgede kalması bekleniyor.