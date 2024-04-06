Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Anadolu Ajansı, milli hassasiyetlerimizi koruyarak tarafsız, etik ve hızlı ilkeleriyle habercilik yapan en önemli kurumlarımızdandır." ifadesini kullandı.
Tunç, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Anadolu Ajansı, milli hassasiyetlerimizi koruyarak tarafsız, etik ve hızlı ilkeleriyle habercilik yapan en önemli kurumlarımızdandır. Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelemizi Anadolu'ya ve tüm dünyaya anlatmak amacıyla kurulan, kuruluşundan günümüze kadar başarılı çalışmalara imza atan Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum."
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansı'nı övdü - Son Dakika
AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinde ayrı adaylarla girme kararı alınan Kütahya, Kilis, Amasya ve Yozgat gibi illerde muhalefet partilerinin aradan sıyrılarak ipi göğüslemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "Buralara ayrı çalışın, sorumluları tespit edin" talimatını verdiği öğrenildi.
BBP'den Belediye Başkanı seçilen Vahap Gök, mazbatasını alarak görevine başladı. Gök, görevi devreden Hacı Akpınar'a teşekkür ederken, memlekete hizmet etmek için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Akpınar ise Kovancılar'ın birlikteliğinin en büyük kazanım olduğunu vurgulayarak, Gök ve ekibine başarılar diledi.
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen mahalli idari seçimler sonrası baba Adem Ciğerci ve oğlu Fahrettin Ciğerci, farklı mahallelerde muhtar olarak seçildi. Baba oğul, seçmenlerine hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.
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