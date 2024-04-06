Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anadolu Ajansı'nı övdü

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Anadolu Ajansı, milli hassasiyetlerimizi koruyarak tarafsız, etik ve hızlı ilkeleriyle habercilik yapan en önemli kurumlarımızdandır." ifadesini kullandı.

Tunç, Anadolu Ajansının kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı, milli hassasiyetlerimizi koruyarak tarafsız, etik ve hızlı ilkeleriyle habercilik yapan en önemli kurumlarımızdandır. Kurtuluş Savaşı'ndaki haklı mücadelemizi Anadolu'ya ve tüm dünyaya anlatmak amacıyla kurulan, kuruluşundan günümüze kadar başarılı çalışmalara imza atan Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diliyorum."