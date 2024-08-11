Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i anma mesajı paylaştı

Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas esnasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin yedinci yılında andı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman evladımız Eren Bülbül ve kahraman askerimiz Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 7'nci yılında rahmet ve minnetle anıyorum. Sizleri hiç unutmadık, asla unutmayacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun."