Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, savcılar ve komisyon üyeleri tarafından karşılandı. Adliye konferans salonunda hakim savcılarla bir araya gelen Bakan Tunç, ön büroları gezdikten adliyeden ayrıldı. - İSTANBUL