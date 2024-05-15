Adalet Bakanı: Yargımıza güvenelim, suç işleyenin üzerine gidecektir - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı: Yargımıza güvenelim, suç işleyenin üzerine gidecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, yargıya güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, suç işleyen veya yanlış yapan herkesin üzerine gidileceğini belirtti. Bakan Tunç, soruşturmaların sonuçlarını beklemek ve ona göre hareket etmek gerektiğini söyledi.

15.05.2024 12:24
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargımıza güvenelim. Tarafsız ve bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Devam eden ve gündemi meşgul eden konularda yargıya güvenilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının huzuruna getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız ve bağımsız yargımız sıfatı ne olursa olsun suç işleyen, yanlış yapanın üzerine gidecektir. Bu nedenle hep beraber soruşturmaların sonuçlarını beklemek lazım. Soruşturmaları takip edelim hep beraber ve sonuçlarına göre biz de hareket edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Adalet Bakanı: Yargımıza güvenelim, suç işleyenin üzerine gidecektir - Son Dakika

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