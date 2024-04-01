Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde İskender Yıldırım yeniden belediye başkanı seçildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevcut Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yeniden belediye başkanı seçildi.
2019 yılında CHP'den Gölbaşı Belediye Başkanı olan ve seçimi kazanan İskender Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yeniden başkan seçildi. Gölbaşı ilçesinde AK Parti Adayı Hakan Toydaş, CHP'nin adayı İskender Yıldırım, Yeniden Refah Partisi'nden Yusuf Özdemir yarıştı. Mevcut belediye Başkanı İskender Yıldırım 6 bin 949 oy alarak yeniden başkan seçilirken, AK Parti adayı Hakan Toydaş 6 bin 137, Yeniden Refah Partisi adayı Yusuf Özdemir 3 bin 629 oy aldı.
Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Seçimin şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Gölbaşı halkına teşekkür ediyorum. Kazanan Gölbaşı oldu. 1 Nisan doğum günün kutlu olsun Gölbaşı'm" dedi.
Gölbaşı ilçesinin Balkar Beldesi'nde Orhan Orhan (AK Parti), Belören Beldesi'nde Mahmut Turan (AK Parti) ve Harmanlı Beldesi'nde Ali Azık (AK Parti) kazandı. - ADIYAMAN
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İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın resmi olmayan verilerine göre CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy ile seçimi kazandı. AKP adayı Murat Kurum yüzde 39,59'da kaldı. İtiraz süreleri ise belirlendi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra belde belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'nin adayı Ersan Çölgeçen, kesin olmayan sonuçlara göre kazandı. Çölgeçen, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, kendisini destekleyen herkese teşekkür ederek, beldenin gelişimi ve kalkınması için çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde CHP Bursa'da büyükşehir belediye başkanlığını kazandı. CHP'nin adayı Mustafa Bozbey Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. CHP ayrıca ilçe sayısını da artırdı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdikleri uygulamalar sonucunda 417 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca, yapılan çalışmalarda 129 ruhsatsız tabanca, 38 ruhsatsız tüfek ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda 104 kişi tutuklandı, 3 bin 58 fişek, 3 çalıntı araç, 21 çalıntı motosiklet bulundu ve 81 kişiye 79 bin TL idari para cezası uygulandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 Suriye uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyesi olan ve hakkında kesinleşmiş 7 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski polis memuru Y.V'nin saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. Y.V. gözaltına alındı ve örgütle bağlantısını gösteren deliller bulundu. Eski polis memuru, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde AK Parti'den aday olan Erkan Aksoy, tekrar belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde Aksoy 950 oy alırken, CHP'nin adayı Nazim Kaya 724 oy, Yeniden Refah Parti'sinin adayı Bilal Sadak ise 31 oy aldı.
İstanbul'da yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,14 oy alarak birinci oldu. AK Parti'nin adayı Murat Kurum ise yüzde 39,59 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Seçimlere toplamda 11 milyon 314 bin 534 seçmenin bulunduğu İstanbul'da, oy kullanma oranı ise 8 milyon 970 bin 212 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2 buçuk milyona yakın kişi oy kullanmadı.
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