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Afganistan'daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, "Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz" ifadeleri yer aldı.

Afganistan 'da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaynak: İHA

Afganistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Afganistan'da kız öğrencilere yükseköğretime yasak geldi - Son Dakika

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