Afganistan'da kız öğrencilere yükseköğretime yasak geldi - Son Dakika
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Afganistan'da kız öğrencilere yükseköğretime yasak geldi

20.12.2022 21:09

Afganistan Yüksek Eğitim Bakanlığı, kız öğrencilerin üniversiteye gitmesini yasakladı. Konuyla ilgili, "Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz" açıklaması yapıldı.

Afganistan'da kız öğrencilerin lise eğitimi almasının yasaklanmasının ardından üniversiteye gitmeleri de resmi olarak yasaklandı. Afganistan Yüksek Öğretim Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zeiyaullah Hashimi, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

"EMRİN UYGULANMASINA DAHİL GÜVENCE VERİNİZ"

Afganistan'daki tüm devlet ve özel üniversitelere hitaben yayınlanan kararda, "Bakanlar Kurulu kararına istinaden kızların eğitimi ikinci emre kadar durdurulmuştur, bir an önce Bakanlığa emrin uygulanmasına dahil güvence veriniz" ifadeleri yer aldı.

ÖZEL KURALLAR EŞLİĞİNDE GİDEBİLİYORLARDI

Karardan önce, üniversitelerde bulunan kız öğrenciler, erkek öğrencilerden ayrı oturması ve belli kılık kıyafet prosedürlerine uygun giyinmesi koşuluyla derslere katılabiliyordu.

Kaynak: İHA
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Afganistan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Afganistan'da kız öğrencilere yükseköğretime yasak geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da kız öğrencilere yükseköğretime yasak geldi - Son Dakika
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