Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 1.5 Milyar TL Borçla Karşılaştık - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 1.5 Milyar TL Borçla Karşılaştık

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 1.5 Milyar TL Borçla Karşılaştık

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, göreve geldiklerinde belediyenin 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL borçla karşılaştıklarını açıkladı. Köksal, borçları azaltarak bütün vatandaşlara hizmet edeceklerini belirtti.

30.04.2024 13:46  Güncelleme: 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, göreve geldikleri andan itibaren belediyede 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'lik bir borçla karşılaştıklarını dile getirerek, "Biz bu yüksek borcu halleder ve buradaki bütün vatandaşlarımıza da en güzel şekilde hizmet ederiz. Belediyenin gelirlerini 3-4 kişiye, Suriyelilere değil bütün hemşehrilerimize hizmet için harcayacağım" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Başkan Köksal, Afyonkarahisar Belediyesinin borçlarının yaptırdığı pankart ile belediye binasına astırdı. Ardından borçlar ve yapacakları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Köksal, "Seçimler öncesinde şeffaf bir yönetim anlayışı sergileyeceğimizin sözünü vermiştik. Mazbatamızı aldıktan sonra belediyemizin mali durumu ile ilgili bir bağımsız denetçi ile görüşerek mali durum tespiti yapılmasını istedik. Borç tablomuzu belediye binamızın dışına ve içerisine asacağız. Buna göre güncel borç toplamımız 1 milyar 574 milyon 884 bin 596 TL'dir. Sizlerin bizlere olan güveni ve sabrıyla her tülü zorluğu aşacağımızı biliyoruz. Söz verdiğimiz gibi gece ve gündüz demeden, yorulmak bilmeden çalışıp belediyenin borçlarını azaltıp, gelirleriniz arttıracağız" dedi.

"Harcadığımız her kuruşun hesabını verecek, şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz"

Amaçlarının Afyonkarahisar'ı daha yaşanabilir kılmak olduğunu ifade eden Başkan Köksal açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Afyonkarahisar'ımızı daha güzel kılmak için gerekli yatırımların yapılmasına teşvik edeceğiz. Yemişler içmişler faturaların ödenmesini bize bırakmışlar. Biz bu yüksek borcu halleder ve buradaki bütün vatandaşlarımıza da en güzel şekilde hizmet ederiz. Belediyenin gelirlerini 3-4 kişiye, Suriyelilere değil bütün hemşehrilerimize hizmet için harcayacağım. Harcadığımız her kuruşun hesabını verecek, şeffaf bir yönetim sergileyeceğiz. Her şey daha güzel bir Afyonkarahisar için." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Burcu Köksal, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 1.5 Milyar TL Borçla Karşılaştık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
12:15 Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı Dehşet anları kamerada Okul merdiveninde pusuya yatıp öğretmenini bıçakladı! Dehşet anları kamerada
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
13:42 Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran ’medyum’ hakkında gözaltı kararı Sosyal medyada tehdit ve küfürler savuran 'medyum' hakkında gözaltı kararı
13:41 Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu müjdeyi verdi: Çok güzel bir albüm geliyor
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 15:02:17. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal: 1.5 Milyar TL Borçla Karşılaştık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement