Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan bomba iddia: CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber ekranlarında katıldığı Satır Arası programında siyaset gündemine ilişkin bomba bir iddiada bulundu.
Savcı Sayan, şu anda CHP'den büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten bir ismin AK Parti'ye geçmek istediğini öne sürdü.
Sayan, söz konusu iddia hakkında şunları söyledi: "Bundan 2-3 ay önce CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geldi, ben size katılmak istiyorum dedi. Hala görevde olan bir isim. Hangi bölgede olduğunu boş verin. Bunlar mayın tarlası dedi, ben artık bunlarla çalışmak istemiyorum dedi. CHP için"
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