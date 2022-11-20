Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan bomba iddia: CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor - Son Dakika
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Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan bomba iddia: CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor

20.11.2022 01:05
Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan bomba iddia: CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, hali hazırda CHP'den büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten bir ismin AK Parti'ye geçmek istediğini öne sürdü.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber ekranlarında katıldığı Satır Arası programında siyaset gündemine ilişkin bomba bir iddiada bulundu.

"CHP'Lİ BAŞKAN AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTİYOR"

Savcı Sayan, şu anda CHP'den büyükşehir belediye başkanlığı görevini yürüten bir ismin AK Parti'ye geçmek istediğini öne sürdü.

"2-3 AY ÖNCE AK PARTİ'YE GELDİ"

Sayan, söz konusu iddia hakkında şunları söyledi: "Bundan 2-3 ay önce CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geldi, ben size katılmak istiyorum dedi. Hala görevde olan bir isim. Hangi bölgede olduğunu boş verin. Bunlar mayın tarlası dedi, ben artık bunlarla çalışmak istemiyorum dedi. CHP için"

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Savcı Sayan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Ağrı Belediye Başkanı Sayan'dan bomba iddia: CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istiyor - Son Dakika


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