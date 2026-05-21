Başkan Aras Kıyı Belediyeler Birliğinde güven tazeledi

Kıyı Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine yeniden seçilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni dönemde de yerel yönetimlerin sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi. Birliğin bugün itibarıyla 120 üyeye ulaştığını belirten Başkan Aras, dayanışma ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Yeniden seçilmenin onurunu ve sorumluluğunu taşıdığını ifade eden Başkan, geride kalan iki yıllık süreçte belediyeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, kentlerin ortak sorunlarına çözüm üretmek ve Birliği daha aktif bir yapıya kavuşturmak adına önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Yeni dönemde özellikle kaynak ve yetki sorunları başta olmak üzere yerel yönetimlerin yaşadığı sorunlara odaklanacaklarını kaydeden Başkan Aras, "Yeni dönemde de kaynak ve yetki başta olmak üzere yerel yönetimlerin yaşadığı sorunlara odaklanacak; belediyelerimizin sesi olan, çözüm üreten ve ortak aklı büyüten bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Anadolu'nun dört bir yanından gelen büyük bir dayanışma ailesiyiz. Bugün 120 üyeye ulaşan Birliğimizi daha da güçlendirerek hedeflerimize birlikte yürüyeceğiz. Görev süresi boyunca emek veren tüm encümen üyelerimize teşekkür ediyor, yeni dönemde birlikte çalışacağımız encümen üyelerimizle Birliğimizi daha da ileriye taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. - MUĞLA